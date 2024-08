Sharon, i carabinieri: 'Preso il killer'

E' stato fermato nella notte dai Carabinieri, coordinati dalla Procura di Bergamo, un uomo di 31 anni, italiano, indiziato di essere il presunto omicida di Sharon Verzeni, uccisa il 30 luglio scorso a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. Si tratta dell'uomo che appare nelle immagini delle telecamere di sorveglianza mentre in bicicletta si allontanava velocemente dal luogo dell'omicidio. A lungo i militari hanno lavorato sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificarlo.