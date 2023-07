'Sfruttamento dei lavoratori', commissariata la Mondialpol

È stata sottoposta a controllo giudiziario, una sorta di commissariamento, per caporalato e sfruttamento dei lavoratori, la società Mondialpol, una delle aziende leader nei servizi di vigilanza privata, su decreto d'urgenza del pm di Milano Paolo Storari, nell'inchiesta condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. I lavoratori, come nel caso recente della cooperativa Servizi Fiduciari (gruppo Sicuritalia), commissariata anch'essa, sarebbero stati pagati poco più di 5 euro lordi all'ora e minacciati di trasferimento se non accettavano le condizioni. Il decreto dovrà essere convalidato dal gip Domenico Santoro. Le indagini della Procura milanese che hanno portato al controllo giudiziario della Mondialpol, "stanno portando alla luce fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, realizzati attraverso un assiduo sfruttamento dei dipendenti perpetrato, approfittando del loro stato di bisogno, da parte di un'importante azienda che ha corrisposto al proprio personale retribuzioni ben al di sotto della soglia di povertà, sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato" si legge in un comunicato stampa firmato dal procuratore Marcello Viola.