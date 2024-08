Sfida Reynolds e Lively al box office USA, Deadpool è primo

È una sfida tutta domestica, quella al botteghino nordamericano in questo fine settimana. Una lotta che vede come rivali alle biglietterie dei cinema Ryan Reynolds e Blake Lively, che nella vita compongono invece una delle coppie più solide di Hollywood. Lui è il protagonista dell'ultima creatura Marvel Studios/Disney, Deadpool & Wolverine, che dopo tre settimane in sala è ancora al primo posto con 54.2 milioni di dollari di incasso. Lei lo tallona da vicino, con It Ends With Us - Siamo noi a dire basta di Justin Baldoni che debutta con 50 milioni di dollari di biglietti staccati. Deadpool & Wolverine, guidato dalle super star Reynolds e Hugh Jackman, ha superato negli ultimi tre giorni il miliardo di dollari di incasso in tutto il mondo. Secondo Hollywood Reporter, il thriller del 2019 della Warner Bros. Joker è stato l'unico altro film vietato ai minori a raggiungere il miliardo di dollari. Ma la novità del weekend è il dramma tratto dal romanzo di Colleen Hoover e prodotto da Sony e Wayfarer Studios, che si colloca in una dignitosissima seconda piazza. Diretto e interpretato da Baldoni, il film segue la vita di Lily (Lively) che lascia una piccola città per trasferirsi a Boston e inseguire il suo sogno di aprire un'attività tutta sua. È stata la prima volta che in agosto, un mese tradizionalmente lento, due film hanno incassato 50 milioni di dollari nello stesso fine settimana, scrive Variety. Al terzo posto c'è il thriller catastrofista della Universal Twisters. Glen Powell e Daisy Edgar-Jones nei panni di due audaci cacciatori di tornado fanno staccare 15 milioni di dollari di biglietti. Il nuovo film della Lionsgate, Borderlands, si è piazzato al quarto posto, con 8,8 milioni di dollari, con un'apertura piuttosto debole per un cast che comprende super star come Cate Blanchett, Kevin Hart e Jack Black (e per un budget di produzione di 100 milioni). Al quinto posto, in calo di una posizione nel sesto weekend in programmazione, c'è il cartone animato Cattivissimo me 4 della Universal, con 8 milioni di dollari.