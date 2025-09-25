Seul, Pyongyang ha 2.000 kg di uranio altamente arricchito

Giovedì 25 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
25 set 2025
'Ripresa dialogo Usa-Corea Nord una svolta per denuclearizzare'

La Corea del Nord possiede fino a 2.000 kg di uranio altamente arricchito grazie agli sforzi decisi per espandere "drasticamente" le sue capacità nucleari negli ultimi anni. E' la stima del ministro sudcoreano dell'Unificazione Chung Dong-young resa pubblica in una conferenza stampa, basata sui dati pubblici di esperti, secondo l'agenzia Yonhap. "È urgente uno stop. Anche in questo preciso momento, le centrifughe per l'uranio in quattro aree del Nord sono in funzione per accumulare materiale nucleare", ha aggiunto Chung. La ripresa dei colloqui Nord-Usa sarebbe una "svolta" rispetto allo stallo per denuclearizzare il Paese eremita.

