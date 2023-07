Seul, 'la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico'

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato: lo ha annunciato oggi l'esercito della Corea del Sud. Il nuovo lancio segue di qualche giorno la minaccia di Pyongyang di abbattere gli aerei spia statunitensi che violano il suo spazio aereo. "La Corea del Nord ha sparato un missile balistico non identificato nel Mare Orientale", ha dichiarato lo Stato Maggiore di Seul, riferendosi allo specchio d'acqua noto anche come Mare del Giappone.