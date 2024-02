Seul, impianti di Kim a pieno regime per dare armi a Mosca

Mentre le fabbriche di armi della Corea del Nord "operano in generale al 30% della capacità per la carenza di materie prime ed energia, alcune funzionano a pieno regime e producono principalmente armi e proiettili per la Russia". E' quanto ha detto il ministro della Difesa Shin Won-sik incontrando i media, nel resoconto della Yonhap. Si stima che il Nord abbia spedito circa 6.700 container in Russia dal vertice di settembre tra il leader Kim Jong-un e il presidente Vladimir Putin, ha aggiunto Shin. Sono volumi sufficienti per il trasporto di circa 3 milioni di proiettili di artiglieria da 152 mm o 500.000 proiettili da 122 mm.