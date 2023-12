Seul, 'ferma condanna' del lancio del missile di Pyongyang

La Corea del Sud ha "condannato con fermezza" l'ultimo lancio effettuato da Pyongyang di un missile balistico intercontinentale a combustibile solido. "La Corea del Nord è stata condannata con fermezza per aver rappresentato una seria minaccia alla pace e alla sicurezza della penisola coreana e della comunità internazionale lanciando un missile balistico intercontinentale a combustibile solido", ha affermato in una dichiarazione l'Ufficio della presidenza di Seul, alla fine della riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale. Il lancio del vettore balistico nordcoreano è il secondo completato in meno di 12 ore.