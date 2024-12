Seul, 'a breve incontro Yoon-leader partito al governo'

Han Dong-hoon, il leader del partito al governo in Corea del Sud, vedrà nel pomeriggio il presidente Yoon Suk-yeol presso la sua residenza. Lo riportano i media locali, secondo cui non è stato fornito un orario tra le indiscrezioni di pressing per le dimissioni. Han ha effettuato un dietrofront questa mattina e indicato che il suo People Power Party potrebbe sostenere domani la mozione di impeachment presentata dalle opposizioni contro Yoon per la legge marziale imposta martedì e ritirata poche ore dopo per il voto contrario del Parlamento. Han ha definito il presidente un pericolo per il Paese, sollecitando il passo indietro.