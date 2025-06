Settimana di caldo estremo in Italia: temperature record a Milano, Roma e Firenze

Si apre una settimana di gran caldo, con temperature di 8-10 gradi in più della media anche al centronord. finora risparmiato dalla canicola. Sono previsti fino a 35°C a Milano, 37 a Roma, 38 a Firenze e Bologna con picchi di 41-42 in Sardegna. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, l'anticiclone nordafricano che si sta dirigendo verso Spagna, Francia, Svizzera e Germania causerà un'impennata delle temperature anche in Italia. Oltre alle massime, anche le minime saliranno durante la notte fino a 23-25°C entro il weekend, specie in Pianura Padana. Questa prima ondata di calore dell'anno, porterà nel cuore dell'Europa 12-14°C in più rispetto alle medie del periodo.

Nel dettaglio:

Martedì 10. Al Nord: soleggiato, caldo in aumento. Al Centro: molto caldo e sole. Al Sud: tutto sole e caldo intenso.

Mercoledì 11. Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: caldo intenso e tanto sole. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Giovedì 12. Al Nord: sole e sempre più caldo. Al Centro: caldo intenso e tanto sole. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Tendenza: ulteriore aumento termico, caldo che diventerà insopportabile.