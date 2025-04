Settimana corta in EssilorLuxottica: oltre 1.500 adesioni nelle fabbriche italiane

Sono oltre 1.500 gli addetti delle fabbriche italiane che aderiscono volontariamente al nuovo modello orario della 'settimana corta' avviato da EssilorLuxottica un anno fa e che prevede 20 giorni di riposo aggiuntivi l'anno a parità di stipendio. Lo rende noto un comunicato del gruppo e di Cgil, Cisl e Uil che avevano firmato l'accordo nel quale si specifica che le 'settimane corte', introdotte con l'ultimo contratto integrativo aziendale siglato con le Organizzazioni sindacali, hanno visto un incremento straordinario delle adesioni nel 2025, con una crescita di oltre il 150% rispetto all'anno precedente.

Nelle fabbriche italiane un addetto su due - quindi oltre 3.500 lavoratori, la metà della generazione Z o millennial - beneficia di un orario conciliativo. Tra questi, il nuovo modello a settimane corte - chiamato Time4You - è diventato presto il più diffuso in azienda e ha portato un cambiamento radicale nella gestione delle attività in fabbrica. Uno dei suoi principali punti di forza è la gestione pianificata delle presenze, che secondo i primi dati ha migliorato l'efficienza produttiva e ottimizzato i tempi di lavoro, riducendo le assenze non preventivate, spiega la nota.