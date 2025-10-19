Sette nuovi santi per la Chiesa, tra loro Bartolo Longo

La Chiesa ha ufficialmente sette nuovi santi. Il Papa ha pronunciato la formula canonica: "Li iscriviamo nell'albo dei santi, stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati".

Tra loro tre italiani: Bartolo Longo, suor Maria Troncatti, suor Vincenza Maria Poloni. Poi il primo santo della Papua Nuova Guinea: Peter To Rot. E' santo Ignazio Choukrallah Maloyan, arcivescovo armeno cattolico, martire del genocidio del 1915. Infine i primi due santi del Venezuela: José Gregorio Hernandez e Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez.