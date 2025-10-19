Domenica 19 Ottobre 2025

Una manovra per la stabilità

Raffaele Marmo
Una manovra per la stabilità
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
PensioniAttentato RanucciIncidente AsiagoAppendino M5sSinner AlcarazBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraSette nuovi santi per la Chiesa, tra loro Bartolo Longo
19 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Sette nuovi santi per la Chiesa, tra loro Bartolo Longo

Sette nuovi santi per la Chiesa, tra loro Bartolo Longo

Proclamati dal Papa, anche il primo della Papua Nuova Guinea

Proclamati dal Papa, anche il primo della Papua Nuova Guinea

Proclamati dal Papa, anche il primo della Papua Nuova Guinea

La Chiesa ha ufficialmente sette nuovi santi. Il Papa ha pronunciato la formula canonica: "Li iscriviamo nell'albo dei santi, stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati".

Tra loro tre italiani: Bartolo Longo, suor Maria Troncatti, suor Vincenza Maria Poloni. Poi il primo santo della Papua Nuova Guinea: Peter To Rot. E' santo Ignazio Choukrallah Maloyan, arcivescovo armeno cattolico, martire del genocidio del 1915. Infine i primi due santi del Venezuela: José Gregorio Hernandez e Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaPapa Francesco