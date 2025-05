Sette italiani su dieci contro la riforma della caccia proposta da Lollobrigida

Sette italiani su 10 respingono l'idea di riforma della caccia che prende forma dalla bozza di disegno di legge del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. È uno dei dati che emergono dal sondaggio effettuato da Swg per conto della Lipu dal titolo Rapporto degli italiani con la biodiversità e l'avifauna, presentato sabato all'assemblea del Soci della Lipu.

Il quesito sulla caccia, aggiuntivo rispetto ad altri che compongono il sondaggio, è stato posto il 21 maggio con metodologia Cawi, su un campione di 1200 soggetti maggiorenni e rappresentante della popolazione reale di riferimento. Il 69% degli intervistati si dichiara d'accordo o molto d'accordo che l'unica riforma possibile della normativa in oggetto sia a favore dell'aumento delle tutele per la natura, contro lo 0,9% che dissente. Ancora, soltanto l'1,4% degli italiani ritiene che la legge attuale preveda troppe limitazioni per i cacciatori, giustificandone una riforma in senso filovenatorio.

"I dati del sondaggio - afferma il presidente della Lipu, Alessandro Polinori - dicono un risultato di 70 a 1 a favore delle tutele per la natura e fanno capire l'umore degli italiani su questa materia. La caccia è una pratica ormai scomparsa dalla cultura diffusa delle persone, che con il tempo hanno maturato una conoscenza e un rispetto della natura molto forti. Il divario tra pro natura e filo caccia è peraltro destinato a crescere man mano che il progetto di riforma del Governo dovesse effettivamente andare avanti. Per questo - conclude il presidente della Lipu - stiamo per trasmettere i dati del sondaggio alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri Lollobrigida e Pichetto Fratin, affinché possano farsi un'idea più chiara di cosa pensi già oggi il Paese e trarne le conseguenze. E intanto continueremo e rafforzeremo l'azione con il coordinamento delle associazioni ambientaliste e animaliste, per impedire che questa pessima iniziativa diventi realtà".