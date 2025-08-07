Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
7 ago 2025
Sesta vittima per West Nile nel Lazio, donna di 83 anni

A Roma primo caso di positività non collegato all' Agro Pontino

Sesta vittima per West Nile nel Lazio. Una donna di 83 anni di Pontinia, è morta oggi all'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa del virus. La paziente era arrivata in pronto soccorso il 24 luglio scorso. Ricoverata in rianimazione in gravi condizioni per la presenza di pluripatologie concomitanti, è deceduta nel reparto di terapia intensiva. Si tratta del sesto caso di morte per la West Nile accertato nel Lazio. Mentre sarebbe stato riscontrato un primo caso di positività al virus a Roma, allo Spallanzani. Si tratta di una donna, senza collegamenti con l'Agro Pontino.

