Servizio visti a Kinshasa sospeso da Tajani

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato in un Question Time alla Camera, dopo le missioni ispettive straordinarie disposte in alcuni Paesi, che tra le prime misure disciplinari adottate ha deciso l'immediato rientro di alcuni funzionari e la sospensione temporanea del servizio visti nazionali a Kinshasa. "È cruciale rafforzare la capacità delle nostre sedi d'intercettare le richieste fraudolente di visto e prevenire fenomeni corruttivi", ha sottolineato, aggiungendo che "il Governo ha come obiettivo prioritario il contrasto a ogni forma di ingresso irregolare in Italia". Altre misure seguiranno.