Servillo, 'ammirazione per chi è in mare per la Palestina'

"Consentitemi, a nome di un sentimento che tutto il cinema italiano prova, di esprimere ammirazione per coloro che hanno deciso di mettersi in mare con coraggio, di raggiungere la Palestina e di portare un segno di umanità in una terra dove quotidianamente e in maniera crudele la dignità umana è vilipesa". Lo dice Toni Servillo, ricevendo sul palco del palazzo del Cinema la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile dell'82/a Mostra del cinema per La Grazia di Paolo Sorrentino.