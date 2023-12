Serie A: Torino-Atalanta 3-0

Torino-Atalanta 3-0 (1-0). Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (47' st Djidji), Vlasic, Linetty (40' st Ricci), Ilic, Vojvoda; Sanabria (40' st Karamoh), Zapata (1 Gemello, 71 Popa, 6 Zima, 15 Sazonov, 20 Lazaro, 23 Seck, 66 Gineitis, 79 Savva, 93 Soppy). All. Juric Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti (19' pt Bakker), Scalvini, De Roon; Hateboer (1' st Holm), Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere (12' st Pasalic), Miranchuk (46' st Adopo); Lookman (1' st Muriel) (29 Carnesecchi, 31 Rossi, 21 Zortea, 23 Kolasinac, 43 Bonfanti, 44 Mendicino, 77 Zappacosta, 99 Cisse). All. Gasperini. Arbitro: Piccinini di Forlì. Reti: nel pt 22' Zapata; nel st 11' Sanabria, 50' Zapata. Angoli: 4-3 per il Torino. Recupero: 1' e 4'. Ammoniti: Linetty, Scalvini, Buongiorno, De Roon. Spettatori: 18.507 (incasso non comunicato).