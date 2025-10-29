Mercoledì 29 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Serie A: Roma-Parma 2-1
29 ott 2025
Serie A: Roma-Parma 2-1

Sorniona, ordinata e capace di cambiare faccia e marcia quando serve. La Roma di Gasperini ritrova la vittoria 2-1 all'Olimpico battendo un buon Parma, capace di reggere a lungo la pressione di Dybala e compagni. Dopo il gol annullato dal Var nel primo tempo a Soulè, la rete buona per il vantaggio giallorosso arriva nella ripresa con un bel colpo di testa di Hermoso. Il raddoppio è di Dovbyc che sigilla solo per poco la partita e si riprende gli applausi dell'Olimpico. A cinque minuti dal termine gli emiliani segnano il gol del 2-1 con Circati che tiene aperto il match fino al fischio finale. La Roma non si scompone più di tanto e così in testa al campionato insieme al Napoli a quota 21 punti.

