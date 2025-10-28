Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
28 ott 2025
Serie A: Lecce-Napoli 0-1

Lecce-Napoli 0-1 nel match della nona giornata giocato questa sera. Il turno infrasettimanale di Serie A si apre con la trasferta del Napoli a Lecce. Partono meglio gli ospiti, con Gaspar che salva su Lucca in area. Il Lecce non sta a guardare e ci prova con un destro insidioso di Berisha, poco dopo tentativo alto di Politano da buona posizione. Falcone salva su Olivera prima dell'intervallo. Nella ripresa il Lecce parte forte e guadagna rigore per mano di Jesus, dal dischetto però Milinkovic-Savic para il tiro di Camarda. Al 69° il Napoli sblocca col colpo di testa di Anguissa.

