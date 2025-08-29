Serie A: Lecce-Milan 0-2

Lecce - Milan 0-2 (0-0)
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba (18' st Berisha), Ramadani (37' st Helgason), Coulibaly; Pierotti (18' st Sottil), Camarda (1' st Stulic), Morente (37' st N'Dri). (1 Fruchtl, 32 Samooja, 21 Kouassi, 13 Perez, 5 Siebert, 3 Ndaba, 6 Sala, 93 Maleh, 19 Banda). All.: Di Francesco.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek (31' st Ricci), Modric, Fofana, Estupinan; Saelemaekers (31' st Pulisic), Gimenez (43' st Balentien). (1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 21 Chukwueze). All.: Allegri.
Arbitro: Marinelli di Tivoli.
Reti: nel st 21' Loftus-Cheek, 41' Pulisic
Angoli: 5 a 4 per il Milan.
Recupero: 4' e 5'.
Ammoniti: Gaspar per gioco falloso.
Note: Spettatori 28.227 (22.179 abbonati) per un incasso totale di 719.498 euro.