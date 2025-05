All'Olimpico va in scena un'altra sfida diretta Champions tra Lazio e Juventus e finisce 1-1. Primo tempo di grande equilibrio senza vere palle gol. Dopo l'intervallo Tudor cambia subito: bocciato Nico Gonzalez, dentro Conceição. Al 51' sblocca Kolo Muani, poco dopo la Juve resta in dieci per il rosso a Kalulu. Vecino firma il pari al 96'.