Agnese Pini
Il promemoria laico per la pace
Ultima oraSerie A: Juventus-Milan 0-0
5 ott 2025
Serie A: Juventus-Milan 0-0

Pulisic sbaglia un rigore, rossoneri scivolano al secondo posto

La Juventus ferma il Milan sullo 0-0 nel posticipo della sesta giornata di Serie A, lasciando Napoli e Roma da sole in testa. Il primo tempo riserva poche emozioni, con entrambe le squadre più attente ad evitare errori che a cercare soluzioni vincenti, solo sfiorate da David da una parte e Gimenez dall'altra. Nella ripresa, i rossoneri hanno la chance per andare in vantaggio per un rigore generoso concesso loro per atterramento di Gimenez, sbagliato però da Pulisic, che calcia alto. La Juventus tiene di più la palla e accumula corner, ma l'occasione migliore capita nel finale a Leao, che su assist di Modric tira addosso a Di Gregorio.

