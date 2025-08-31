Serie A: Inter-Udinese 1-2

Udinese batte Inter 2-1 (2-1)
INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, Acerbi (38' st Carlos Augusto), Bastoni, Dumfries, Barella (38' st Zielinski), Calhanoglu (18' st Esposito), 8 Sucic (18' st Mkhitaryan), Dimarco (38' Bonny), Thuram, Lautaro (12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 5 Pavard, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 42 Palacios). All.: Chivu.
UDINESE (3-5-2): Sava, Bertola (1' st Goglichidze), Kristensen (35' st Modesto), Solet, Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski (25' st Zarraga), Zemura, Bayo (Buksa 18' st), Davis (25' st Ekkelenkamp). (1 Nunziante, 41 Venuti, 4 Lovric, 11 Kamara, 17 Bravo, 27 Kabasele, 29 Camara, 38 Miller) All.: Runjaić.
Reti: nel pt 17' Dumfries, 28' Davis, 40' Atta
Recupero: 2' e 6'
Angoli: 13 a 2 per l'Inter
Note: ammoniti Bartola, Zarraga per gioco falloso, Sava per comportamento non regolamentare, Lautaro per proteste