Serie A: Cremonese-Sassuolo 3-2

Cremonese-Sassuolo 3-2 (2-0). Cremonese (3-5-2): Audero, Terracciano, Bianchetti, Baschirotto, Zerbin (36' Floriani Mussolini), Collocolo, Bondo (21' st Grassi), Vandeputte (29'st Payero), Pezzella, Vazquez (29'st Okereke), Sanabria (36'st De Luca). (16 Silvestri, 69 Nava, 8 Valoti, 17 Sernicola, 23 Ceccherini, 48 Lordipanidze, 55 Folino). All.: Nicola.
Sassuolo (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (1'st Candè), Vranckx (23'st Lipari), Matic (36'st Iannoni), Boloca (1'st Volpato), Berardi, Pinamonti, Laurienté (23'st Fadera). (12 Statalino, 13 Turati, 16 Zacchi, 8 Ghion, 15 Pieragnolo, 17 Paz, 19 Romagna, 24 Moro, 77 Pierini). All.: Grosso.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Reti: nel pt 37' Terracciano, 39' Vazquez, nel st 18' Pinamonti, 28' (rig.) Berardi, 47'st (rig.) De Luca.
Angoli: 5-4 per la Cremonese.
Recupero: 1' e 5'.
Ammoniti: per gioco falloso Sanabria, Doig, Grassi, Iannoni.
Spettatori: 10.311.