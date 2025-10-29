Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
29 ott 2025
Serie A: Como-Verona 3-1

Como-Verona 3-1 (1-1)

Como (4-2-3-1): Butez, Posch (33' st Kempf), Ramon, Diego Carlos, Valle, Caqueret (44' st Smolcic), Da Cunha, Kuhn (33' st Vojvoda), Paz, Diao (9' st Rodriguez), Douvikas (44' st Morata). (22 Vigorito, 44 Cavlina, 5 Goldaniga, 18 Moreno, 77 Van Der Brempt, 20 Baturina, 23 Perrone, 42 Addai, 99 Cerri). All.: Fabregas.

Verona (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini (23' st Bradaric), Belghali, Serdar (23' st Niasse), Gagliardini (30' st Sarr) Bernede, Frese (42' st Mosquera) Giovane, Orban. (34 Perilli, 94 Toniolo, 19 Slotsager, 23 Ebosse, 70 Cham, 4 Santiago, 21 Harroui, 72 Ajayi). All.: Zanetti.

Reti: nel pt 9' Douvikas, 25' Serdar; nel st 17' Posch, 47' Vojvoda.

Recupero: 3' e 5'.

Angoli: 3 a 1 per il Verona.

Ammoniti: Gagliardini, Belghali, Nico Paz, Nellson, Orban per gioco falloso.

