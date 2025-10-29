Serie A: Como-Verona 3-1

Como-Verona 3-1 (1-1)
Como (4-2-3-1): Butez, Posch (33' st Kempf), Ramon, Diego Carlos, Valle, Caqueret (44' st Smolcic), Da Cunha, Kuhn (33' st Vojvoda), Paz, Diao (9' st Rodriguez), Douvikas (44' st Morata). (22 Vigorito, 44 Cavlina, 5 Goldaniga, 18 Moreno, 77 Van Der Brempt, 20 Baturina, 23 Perrone, 42 Addai, 99 Cerri). All.: Fabregas.
Verona (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini (23' st Bradaric), Belghali, Serdar (23' st Niasse), Gagliardini (30' st Sarr) Bernede, Frese (42' st Mosquera) Giovane, Orban. (34 Perilli, 94 Toniolo, 19 Slotsager, 23 Ebosse, 70 Cham, 4 Santiago, 21 Harroui, 72 Ajayi). All.: Zanetti.
Reti: nel pt 9' Douvikas, 25' Serdar; nel st 17' Posch, 47' Vojvoda.
Recupero: 3' e 5'.
Angoli: 3 a 1 per il Verona.
Ammoniti: Gagliardini, Belghali, Nico Paz, Nellson, Orban per gioco falloso.