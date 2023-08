Serial killer giustiziato con un'iniezione letale in Florida

Un serial killer reo confesso, condannato per aver ucciso sua moglie e un'altra donna, è stato giustiziato oggi con un'iniezione letale in Florida. Lo riferiscono i media americani. James Barnes, 61 anni, stava scontando l'ergastolo per l'omicidio del 1997 di sua moglie, Linda, quando ha confessato lo stupro e l'omicidio nel 1988 di Patricia Miller, un'infermiera di 41 anni. È stato condannato a morte nel 2007 per l'omicidio di quest'ultima. Intervistato dal regista tedesco Werner Herzog per una serie televisiva del 2012 intitolata 'On Death Row' ha confessato altri due omicidi per i quali non è mai stato accusato. Alla fine di luglio, la Conferenza dei vescovi cattolici della Florida ha esortato, invano, il governatore Ron DeSantis a sospendere l'esecuzione di Barnes. E' il quinto detenuto giustiziato in Florida nel 2023. Dall'inizio dell'anno in tutti gli Stati Uniti ce ne sono state 17.