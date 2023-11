Sergio, 'nessuna chiusura anticipata di programmi Rai'

"Ancora una volta alcuni organi di stampa riportano notizie completamente diverse dalla realtà, frutto di una libera interpretazione". Lo dice l'Ad Rai Roberto Sergio, mentre rimbalzano i rumors sul possibile stop per Avanti popolo. "Parlare di 'chiusure anticipate' di alcuni programmi, infatti, è fuorviante. È chiaro che dovremo fare una valutazione anche in riferimento all'andamento dei singoli programmi approfittando della pausa natalizia. Come detto alla presentazione lo scorso luglio i palinsesti autunnali terminano nel mese di dicembre. Quindi, nessuna chiusura anticipata, come qualcuno ha voluto strumentalmente rimarcare".