Sergio Mattarella: "Erosione delle sale cinematografiche, un pericolo per città e quartieri"

Anche quest'anno va sottolineato che le sale cinematografiche soffrono una pericolosa erosione che le sta sottraendo a città e quartieri. Circostanze obiettive penalizzano i gestori, ma non ci si può rassegnare a logiche commerciali e di mercato che non tengono in adeguata considerazione il cinema, inteso anche come valore sociale, come occasione di incontro, di ritrovo, di condivisione. Le istituzioni - sia nazionali sia locali - hanno la responsabilità di governare questi processi" Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello".