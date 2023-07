Sergio, faremo di tutto per avere Fiorello a novembre

Nei palinsesti autunnali il nome di Fiorello non c'è, ma la Rai ha tutte le intenzioni di riportare in onda Viva Rai2! dopo lo straordinario successo della prima edizione su tutte le piattaforme. Lo spiega l'Ad, Roberto Sergio, a Napoli. "C'è il tema di via Asiago 10, di un palazzo storico dove abitano delle persone. Io e il mio staff stiamo ragionando per trovare una soluzione, una sintesi che consenta di riprendere la trasmissione a novembre. L'azienda lo vuole fortemente e faremo di tutto perché ciò possa accadere", sottolinea. "Ringrazio Rosario per il suo lavoro incredibile"