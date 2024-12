Sergio Conceiçao si presenta come nuovo allenatore del Milan

"Perché sono venuto al Milan? Sto allenando una delle squadre migliori del mondo. Non potevo dire di no anche se avevo altre situazioni che rispetto molto": lo dice Sergio Conceiçao nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan.

"La mia situazione con il Porto non è stata un'uscita facile. Per me il timing non è importante. In estate ogni settimana c'era un club interessato a me, parlano sempre, è normale, perché escono notizie che noi non possiamo controllare. Per il me il timing del Milan non è stato importante. È stato tutto molto veloce".