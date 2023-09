Serenità senza pari nel governo di Lollobrigida

Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha affermato che, almeno negli ultimi 30 anni, nella storia repubblicana non si sia mai registrata una serenità come quella che si vive in questo governo. A margine del Forum Risorsa Mare, oggi a Trieste, ha spiegato che c'è un programma che aiuta: a differenza dei governi precedenti, questo ha sottoposto agli italiani un programma e ha chiesto loro se volevano intraprendere quella strada. Chi ha sottoscritto questo programma, sia gli italiani che hanno votato sia le forze politiche che l'hanno redatto, è impegnato a seguire una rotta tracciata. Per questo motivo, le fibrillazioni si leggono solo sui giornali, ma non si registrano né all'interno del Cdm né all'interno del Parlamento. Concludendo, ha affermato che questo governo lavorerà bene per i prossimi 5 anni e, se gli italiani lo vorranno, anche oltre, nonostante i detrattori e qualche gufo tentino di dimostrare il contrario.