Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Killer MinneapolisPrevisioni meteoManovra 2026Ucraina UsaEuropei basket 2025
Acquista il giornale
Ultima oraSerbia, scontri tra studenti e polizia a Novi Sad
28 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Serbia, scontri tra studenti e polizia a Novi Sad

Serbia, scontri tra studenti e polizia a Novi Sad

I nuovi incidenti davanti alla facoltà di filosofia

I nuovi incidenti davanti alla facoltà di filosofia

I nuovi incidenti davanti alla facoltà di filosofia

Incidenti e scontri tra studenti e polizia sono avvenuti in tarda serata davanti alla facoltà di filosofia dell'Università di Novi Sad, nel nord della Serbia. I nuovi disordini si sono registrati quando alcune centinaia di manifestanti - studenti in agitazione e cittadini che li appoggiano - hanno forzato il cordone di agenti in assetto antisommossa a protezione dell'edificio nel quale si trova il preside della facoltà, contestato dagli studenti. Vi è stato un fitto lancio di sassi, bottiglie, uova, petardi e altri oggetti, con le forze dell'ordine che hanno risposto con cariche di alleggerimento, riuscendo a respingere i dimostranti. La situazione è ancora tesa, e gruppi di manifestanti restano davanti ala facoltà, presidiata dalle forze dell'ordine.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

UniversitàProtesta