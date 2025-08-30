Venerdì 29 Agosto 2025

Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
30 ago 2025
Sequestro di Tommaso Onofri, Salvatore Raimondi è libero

È libero Salvatore Raimondi, l'uomo che, insieme a Mario Alessi, rapì il piccolo Tommaso Onofri, la sera del 2 marzo 2006 a Parma. Raimondi ha finito di scontare i vent'anni di carcere che gli erano stati inflitti in abbreviato per il rapimento del bimbo di 18 mesi. Non era stato ritenuto responsabile dell'omicidio. Lo scrive la Gazzetta di Parma. Il piccolo fu trovato morto il primo aprile 20026 e la sera stessa furono arrestati Raimondi, Alessi e la compagna di quest'ultimo, Antonella Conserva. Alessi è condannato in via definitiva all'ergastolo per il rapimento e l'uccisione, Conserva sta scontando 24 anni per il sequestro.

