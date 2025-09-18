Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
18 set 2025
18 set 2025
Sequestrato centro studi, 'gruppo gestiva diplomifici'

La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato un centro studi, 'Forma Mentis', specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione della maturità. L'indagine riguarda una presunta organizzazione criminale composta da dieci persone: grazie alla compiacenza di istituti paritari, ritenuti "diplomifici" tra le Marche e la Campania, il centro avrebbe assicurato ai propri studenti il superamento dell'esame di maturità, pagando seimila euro. Il sequestro del Gip riguarda, oltre al centro bolognese (con un'unità locale a Firenze) anche una scuola paritaria nel Napoletano e una società a Bologna, più novantamila euro.

