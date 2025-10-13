Sequestrati a Roma 200 kg di cocaina, valore 16 mln di euro

Duecento chili di cocaina, che avrebbero portato nelle casse della criminalità organizzata romana una somma che si aggira attorno a 16 milioni di euro, sono stati sequestrati nella capitale a un 23enne di origine albanese. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. La cocaina suddivisa in 191 panetti, per 8mila dosi, è stata scoperta nella sua abitazione, una vera e proprio centrale logistica per lo stoccaggio della sostanza stupefacente, assieme a una pistola, munizioni e denaro contante per circa 30mila euro.