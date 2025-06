Sequestrati 14 centri di medicina estetica: 32 illeciti penali accertati

Sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nas - nell'ambito di una campagna di controlli d'intesa con il Ministero della Sanità, dopo gli ultimi drammatici fatti di cronaca - 14 centri di medicina estetica carenti dei requisiti, in diverse regioni, e sono stati effettuati 1160 controlli che hanno portato al sequestro di dispositivi medici e farmaci per un valore di 3,5 milioni di euro. Inoltre sono stati accertati 32 illeciti penali, riconducibili all'esercizio abusivo della professione sanitaria, all'attivazione abusiva di ambulatori di medicina estetica, ad irregolarità nella gestione e detenzione dei farmaci risultati scaduti, alla ricettazione di farmaci ad uso ospedaliero ed alla falsificazione di attestati professionali. Contestate - nell'attività di prevenzione e contrasto svolta in tutte le regioni - ulteriori 156 sanzioni amministrative per inadempienze autorizzative e procedurali connesse con la mancata applicazione di Leggi Regionali e della normativa inerente all'attività di estetista. Irrogate sanzioni pecuniarie per € 130mila euro.