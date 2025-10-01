Sequestrate 21 opere ritenute false a mostra su Dalì

"Dalì: tra arte e mito": sabato scorso l'inaugurazione della mostra al Palazzo Tarasconi di Parma, questa mattina il blitz del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma che ha eseguito un sequestro di 21 opere ritenute false attribuite all'artista Salvador Dalì ed esposte nella città emiliana. L'indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, il decreto di sequestro è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta dei magistrati del dipartimento Criminalità diffusa e grave, essendo state poste in circolazione ed esposte opere d'arte presumibilmente non autentiche (arazzi, disegni, incisioni, oggettistica).

I militari avevano notato alcune anomalie in un altro museo nella capitale nel corso di un'esposizione con lo stesso titolo. Gli approfondimenti investigativi traggono origine dalla segnalazione della "Fundaciòn Gala - Salvador Dalì", ente che gestisce e difende la proprietà intellettuale dell'artista in Spagna e qualsiasi altro Paese, che segnalava elementi critici circa l'autenticità delle opere in questione.