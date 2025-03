Sepsi dopo liposuzione: morte di Simonetta Kalfus, tre medici indagati a Roma

Una grave sepsi. Questa sarebbe, secondo i primi risultati dell'autopsia, la causa della morte di Simonetta Kalfus, la donna di 62 anni deceduta il 18 marzo scorso in ospedale dove si trovava in stato di coma per un intervento di liposuzione avvenuta in una clinica privata a Roma. L'esame autoptico è stato svolto all'istituto di medicina legale di Tor Vergata su disposizione della Procura che ha iscritto nel registro degli indagati tre medici per l'accusa di omicidio colposo. Si tratta dell'equipe che ha eseguito la liposuzione il 6 marzo scorso. Secondo quanto emerso dall'attività peritale la donna è stata sottoposta ad un intervento plurimo.