Separazione carriere, in Commissione votato mandato al relatore

"Esprimo viva soddisfazione per il mandato al relatore votato stamattina in commissione Affari costituzionali del Senato sul ddl costituzionale sulla separazione delle carriere. Questa riforma tanto attesa, che approderà in Aula del Senato il prossimo 28 ottobre per il voto finale, restituisce autorevolezza alla magistratura che per troppo tempo è rimasta incastrata nel gioco delle correnti. Si afferma così la terzietà del giudice, culmine di un percorso iniziato nel lontano 1988 con il nuovo codice di procedura penale e proseguito nel 1999 con la riforma dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo." Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali e relatore della riforma sulla separazione delle carriere.