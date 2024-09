'Senza Usa Gb non darà ok a uso dei missili contro Russia'

La Gran Bretagna "non agirà di propria iniziativa" per quanto riguarda la concessione all'Ucraina del permesso di lanciare attacchi con missili a lungo raggio contro obiettivi in ;;Russia, poiché i sistemi di guida statunitensi sono considerati cruciali per garantire che i missili Storm Shadow colpiscano il loro obiettivo. Lo scrive The Times citando fonti dopo che la settimana scorsa il premier laburista Keir Starmer è stato alla Casa Bianca da Joe Biden.