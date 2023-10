Senza precedenti, Schlein e Sangiuliano tagliano al cinema

Credevamo di aver già visto abbastanza superficialità e improvvisazione da parte di questo governo, ma ci siamo sbagliati. Secondo Il Domani, infatti, il ministro della Cultura Sangiuliano ha offerto spontaneamente al ministro dell'Economia i propri settori come sacrificio ai tagli. Mai prima d'ora un ministro della Cultura aveva invitato il collega del Mef a tagliare fondi - 100 milioni di euro - al cinema, un settore strategico per l'Italia che tutti conoscono essere in sofferenza. Siamo di fronte a una scelleratezza e non a una semplice imperizia: per questo Elly Schlein, leader del Pd, ha dichiarato che ci opporremo in ogni sede.