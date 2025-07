'Senza intesa con Usa su dazi, Ue lavora a piano ritorsione'

Un incontro all'interno dell'Ue è previsto in settimana per formulare un piano di misure per rispondere alla possibilità di un mancato accordo con gli Usa. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, sottolineando comunque che la preferenza è mantenere i negoziati con Washington in carreggiata per una soluzione negoziata prima della scadenza dell'1 agosto. L'Ue ha già approvato potenziali dazi per 21 miliardi in risposta alle tariffe sui metalli, e un'ulteriore lista con ulteriori 72 miliardi di prodotti per rispondere ai dazi reciproci e sulle auto. Un numero crescente di Stati membri vuole l'attivazione dello strumento anti-coercizione.