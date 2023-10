Sentiero stretto, debito da monitorare, Corte dei Conti

L'attuale situazione di incertezza economica e finanziaria, pone la posizione debitoria del nostro Paese su un sentiero molto stretto; di conseguenza, è necessario un attento monitoraggio per garantire che la riduzione del rapporto debito/Pil programmata per il prossimo triennio sia effettivamente raggiunta. Lo ha affermato il Presidente della Corte dei Conti in audizione sulla Nadef.