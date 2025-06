Sentenza storica: illegale l'uso della Guardia Nazionale da parte di Trump a Los Angeles

Un giudice di San Francisco ha dichiarato illegale lo schieramento della Guardia Nazionale a Los Angeles da parte di Donald Trump. La sentenza del giudice Charles Breyer rappresenta è una vittoria significativa per il governatore democratico della California Gavin Newsom. "Le azioni di Donald Trump sono state illegali e sono andate oltre i limiti della sua autorità violando il decimo emendamento della Costituzione americana. Il presidente deve pertanto restituire immediatamente il controllo della Guardia Nazionale della California al governatore dello Stato, ha scritto il giudice nella sua sentenza di 36 pagine.

Il Dipartimento di Giustizia ha chiesto la sospensione dell'ordine in un documento depositato in tribunale. "È - si legge - una straordinaria intrusione nell'autorità costituzionale del presidente, in qualità di comandante in capo, di richiamare la Guardia Nazionale quando necessario per proteggere i funzionari federali". Secondo il ricorso, quella del giudice è anche una "intrusione nell'autorità statutaria che riserva al presidente il potere di mobilitare le Guardie Nazionali statali al servizio federale".