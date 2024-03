Sarà la Corte d'Appello di Trento a dover riconoscere la sentenza emessa negli Stati Uniti nei confronti di Chico Forti per poi metterla in esecuzione. Questo passaggio sarà necessario affinché venga ultimato il trasferimento in Italia del surfista e produttore televisivo trentino, condannato nel 2000 all'ergastolo da un tribunale della Florida per l'omicidio premeditato di un imprenditore australiano.