Sentenza Consulta: possibile impugnazione legge Trento, a rischio terza candidatura Fugatti

"Vista la sentenza della Consulta, ritengo che il limite debba essere applicato in tutte le Regioni. Salvo connotazioni specifiche di statuto speciale, che non mi pare ci siano, penso che l'impugnazione ne sia la logica conseguenza". Lo ha affermato il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, in un'intervista al Gazzettino, confermando che il governo potrebbe decidere di impugnare la legge della Provincia autonoma di Trento che consente la terza candidatura di Maurizio Fugatti. Questo comporterebbe il freno al tris di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia. "Ne siamo consapevoli", ha spiegato Bignami.