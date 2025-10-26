Giovedì 23 Ottobre 2025

La strage non è inevitabile

Piero Fachin
La strage non è inevitabile
Senatore alleato Trump, 'possibili raid terrestri in Venezuela'
26 ott 2025
Senatore alleato Trump, 'possibili raid terrestri in Venezuela'

Graham: 'Presidente informerà il Congresso' su mosse anti-droga

Graham: 'Presidente informerà il Congresso' su mosse anti-droga

Graham: 'Presidente informerà il Congresso' su mosse anti-droga

La guerra di Donald Trump ai "narcoterroristi" potrebbe espandersi con raid terrestri all'interno del Venezuela. A prevederlo è Lyndsey Graham, il senatore repubblicano alleato di Donald Trump, sottolineando che il presidente informerà il Congresso sulle "potenziali future operazioni militari contro il Venezuela e la Colombia". Secondo Graham - riporta Axios - Trump è arrivato alla conclusione che è il momento che il leader venezuelano Nicolas Maduro "se ne vada". Dopo quelli in mare, gli attacchi a terra sono una "possibilità reale", ha messo in evidenza.

