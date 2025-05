Senato approva decreto legge su polizze assicurative contro catastrofi

Con 78 voti favorevoli, 53 astensioni e nessun voto contrario, l'aula del Senato ha approvato la conversione in legge del decreto sulle polizze assicurative contro i rischi da catastrofi. A favore la maggioranza, mentre le opposizioni si sono astenute come hanno annunciato in Aula. Il decreto aveva avuto il via libera della Camera l'8 maggio scorso e quindi ora è legge.

Formato da due articoli, fa riferimento agli obblighi assicurativi delle imprese. In particolare ne proroga i termini, definisce le modalità attuative e introduce eccezioni e chiarimenti interpretativi all'attuale norma. Così ad esempio le imprese di medie dimensioni avranno tempo fino al primo ottobre 2025, per stipulare assicurazioni a copertura dei danni causati da calamità naturali; quelle piccole e micro fino al 31 dicembre, mentre per le grandi il termine è rimasto al 31 marzo scorso.