Mercoledì 17 Settembre 2025

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Ultima oraSenato approva ddl delega su IA, è legge
17 set 2025
Senato approva ddl delega su IA, è legge

I sì sono stati 77, i no 55, 2 gli astenuti

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega al governo sull'intelligenza artificiale, che è dunque legge. I si' sono stati 77, i no 55, 2 gli astenuti.

Il testo, in 28 articoli detta "princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli" di IA. "Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali" dell'IA.

