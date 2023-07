Sempre più comuni senza la filiale bancaria,sono oltre 3200 +

Sono sempre più i comuni italiani senza una filiale bancaria. Dopo i quasi 600 sportelli chiusi da inizio anno sulla spinta della tecnologia e del taglio dei costi, i comuni privi di presenza bancaria ammontano a oltre 3200, il 41% del totale e continuano a salire toccando non solo le aree interne, montane o i piccoli centri. Oltre 4,2 milioni di persone e 249mila imprese non hanno accesso ai servizi bancari nel comune di residenza e si dirada la 'maglia' delle filiali nelle grandi città. Il tema, sollevato anche dal Presidente della Repubblica all'assemblea Federcasse è dettagliato dalla Fondazione Fiba del sindacato First Cisl.