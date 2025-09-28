Selena Gomez e Danny Bianco sono marito e moglie, nozze a LA

Selena Gomez e Benny Blanco sono marito e moglie. La notizia delle nozze è stata condivisa dalla cantante e attrice, 33 anni, su Instagram. Il post mostra una serie di foto e la didascalia '9.27.25' tra due cuori. I due si frequentavano dal 2023, il fidanzamento ufficiale è arrivato nel dicembre del 2024, il matrimonio dopo neanche un anno. La cerimonia si è svolta a Santa Barbara, in California.

Prima di andare all'altare, Gomez ha festeggiato l'addio al nubilato con un party a Cabo San Lucas in Messico, mentre Blanco (produttore musicale) si è ritrovato con gli amici a Las Vegas. Non è chiaro chi erano gli invitati alle nozze, tuttavia, l'anno scorso, subito dopo l'annuncio del fidanzamento su Instagram, Taylor Swift, tra le migliori amiche della Gomez, commentò, "Sì, sarò la tua damigella". Mesi dopo, un'altra celebrity, Ed Sheeran, ha rivelato di aver ricevuto un invito di matrimonio. Poche settimane fa, invece, la futura sposa ha rivelato al 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' che Martin Short, suo co protagonista nella serie, 'Only Murders in the Building', avrebbe fatto da paggetto.